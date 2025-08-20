mercoledì 20 Agosto 2025
Genova, mondo della ristorazione in lutto, morto Stefano Di Bert

stefano di bertGenova – Mondo della ristorazione in lutto per la morte di Stefano Di Bert, anima dell’Antica Hostaria Pacetti di Borgo Incrociati e recentemente impegnato con la sua società di catering Sapore Maestrale a Terrazza Colombo e in diverse strutture per ricevimenti ed eventi.
Di Bert si è spento all’età di 60 anni al termine di una breve malattia e a darne notizia è stata la moglie Francesca Bindi con un post sui social in cui si legge:
“Questa notte Stefano ha preso il largo, per il suo viaggio in solitario. Buon vento amore mio, il vuoto che lasci fa paura”.
Molti i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia ma ancor più quelli di testimonianza di apprezzamento per il lavoro scolto da Stefano Di Bert per la promozione e l’eccellenza della ristorazione ligure.
Con la sua attività di chef, ristoratore e sommelier, Di Bert è stato uno dei pilastri della tradizione della cucina tipica ligure.

