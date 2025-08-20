La Spezia, indagini per il ragazzo accoltellato, l’ombra delle molestie

La Spezia – Avrebbe colpito per punire le molestie fatte alla figlia di appena 10 anni il 40enne denunciato dalle forze dell’ordine con l’accusa di aver colpito con due coltellate un 18enne, domenica scorsa, in piazza Brin, nel quartiere Umbertino. L’uomo si è difeso così quando le forze dell’ordine si sino presentate alla sua abitazione dopo averlo identificato grazie alle riprese video di diverse telecamere presenti della zona del ferimento.

L’uomo ha raccontato di aver deciso di punire in questo modo, con tagli non profondi ma molto dolorosi, il ragazzo che, nei mesi scorsi, avrebbe fatto avance molto spinte – ancora da confermare – nei confronti della figlia di appena 10 anni.

Avrebbe seguito il ragazzo sino ad un luogo meno frequentato per poi passare all’azione, colpendolo con due fendenti al torace e ad un braccio. Non vere e proprie coltellate ma “tagli” in grado di lasciare un segno indelebile sul corpo ma senza uccidere.

Una ricostruzione che ovviamente dovrà essere verificata e controllata e che comunque non attenua di molto la responsabilità dell’uomo che non avrebbe certo dovuto farsi giustizia da solo ma, semmai, denunciare l’episodio e lasciare che fossero le forze dell’ordine a ricostruire l’accaduto e a fermare il ragazzo se realmente sospettatto della grave accusa.

Le indagini sono ora rivolte a chiarire l’episodio e verificare le testimonianze di vitttima e presunto carnefice ma anche e soprattutto della piccola che sarebbe stata oggetto delle molestie e che, vista l’età, verrà ascoltata in un ambiente protetto nel quale sarà assistita da un esperto di psicologia infantile e dagli assistenti sociali.

Resta sullo sfondo uno scenario di degrado che da tempo viene denunciato dagli abitanti del quartiere Umbertino della Spezia e che chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine, più controlli e interventi diretti per il recupero socio-economico della zona.

Migliora, intanto, all’ospedale, il ragazzo di 18 anni colpito dalle coltellate. Per lui ferite guaribili in una 40ina di giorni ma che lasceranno cicatrici indelebili.

