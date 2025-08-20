Palazzo Ducale di Genova, l’affondo di Luca Bizzarri lancia la polemica

Genova – Non passa inosservato l’affondo di Luca Bizzarri, volto noto della Tv ed ex presidente della Fondazione Palazzo Ducale sulla situazione del principale polo espositivo e culturale della città.

“Mi arrivano notizie sempre più sconcertanti – scrive Bizzarri in un post pubblicato sui social Io spero che la nuova giunta riesca a risolvere una situazione abbastanza imbarazzante”.

Non è chiaro se Bizzarri – che ha guidato Palazzo Ducale durante uno dei suoi periodi più fecondi e di grande attrattiva turistica, anche grazie alla straordinaria e rimpianta direzione di Serena Bertolucci, appassionata e infaticabile direttrice – si riferisca ai “risultati” in termini di visitatori e di incassi o al livello delle esposizioni o delle attività ma il post prosegue con una tirata d’orecchi anche nei confronti dei Media.

“Mi piace ricordare – prosegue infatti Bizzarri – come io e Serena fossimo messi giornalmente sotto esame dalla stampa genovese, dall’amministrazione e dall’opposizione (“non avevamo amici”). Ricordo il fastidio che dava il fatto che non avessi niente da perdere e, soprattutto, niente da guadagnare. Adesso sento un grande silenzio, nessuno pare voler sottolineare come va, come sta andando, il piu importante polo culturale ligure. Se è ancora, un polo culturale. Sento solo un grande silenzio. Che invidia”.

Il passaggio delle consegne tra la vecchia amministrazione di Palazzo Ducale e la nuova, anche in coseguenza dell’elezione della nuova sindaca Silvia Salis, effettivamente va un pò per le lunghe e sono in molti a sperare che proprio lo stesso Bizzarri e certamente l’ex direttrice Serena Bertolucci, possano avere un ruolo di primo piano per il rilancio.