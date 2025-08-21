Castelbianco, ritrovato morto l’escursionista scomparso venerdì

Castelbianco (Savona) – É stato ritrovato senza vita Fiorenzo Georges Luigi Fusi, l’escursionista francese di 41 anni del quale si erano perse le tracce la vigilia di Ferragosto.

Le ricerche erano iniziati nei giorni seguenti e sono proseguite fino al tardo pomeriggio di ieri, quando è stato ritrovato il corpo senza vita.

I terreni intorno a Castelbianco sono stati a lungo battuti e scandagliati da Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Protezione Civile, Guardia di Finanza, il tutto con l’ausilio dell’elicottero, dei droni e delle unità cinofile.

Nel tardo pomeriggio di ieri il tragico ritrovamento. Il corpo senza vita del 41enne è stato trovato in fondo ad un canalone, dove l’uomo sarebbe caduto facendo un volo di qualche centinaia di metri. Sarà l’autopsia a chiarire quelle che sono le cause del decesso.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]