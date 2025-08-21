giovedì 21 Agosto 2025
Genova, riapre la piscina di Voltri ma in arrivo altri lavori

Redazione Liguria
Piscina di Voltri nuovaGenova – La piscina di Voltri ha riaperto dopo alcune settimane di lavori e la struttura sportiva si prepara per l’inizio delle attività di settembre, con gare e allenamenti e molte novità in arrivo.
I lavori, però, potrebbero non essere finiti e la struttura, appena inaugurata e subito chiusa, dovrà fare ancora qualche “ritocchino”.
Tra le perplessità degli utenti, soprattutto voltresi, infatti, sono già state modificate le canalette per lo sfioro dell’acqua nella vasca grande e sono state posizionate altre tre scalette per entrare e uscire dalla piscina che è stata inaugurata con un solo accesso sui quattro lati. Non esiste un numero “obbligatorio” di accessi alle piscine ma chiunque abbia fatto anche un solo tuffo in una vasca sportiva sa bene che le scalette sono fondamentali per consentire un ingresso ed una uscita agevole e dovrebbero essere una per lato così come è stato ora predisposto a cura del gestore.
Interventi anche alle canalette delle docce e ridipinti i muri degli spogliatoi.
Ora l’ente gestore – il gruppo sportivo Aragno di Prà – potrà finalmente programmare con piena energia la prossima stagione sportiva e le attività aperte alla libera fruizione della struttura.
In vista, però, ci sono altri lavori che potrebbero impattare sul pieno utilizzo della struttura come una pedana per garantire l’accessibilità ed alcune modifiche strutturali che verranno richieste e concordate con il Comune di Genova, proprietario della struttura.
(nella foto la piscina all’inaugurazione, con una sola scaletta)
——————————————————————————————————
