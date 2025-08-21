Genova, tenta di rubare sulle auto in sosta al Lagaccio: arrestato

Genova – Ha tentato di aprire diverse auto in sosta in via del Lagaccio, fino a quando non è riuscito ad intrufolarsi all’interno di una di esse rovistando a lungo al suo interno. Nel frattempo, però, la scena veniva ripresa dalle telecamere collocate lungo il perimetro della caserma della Polizia Ferroviaria, con gli agenti che sono intervenuti e hanno tratto in arresto l’uomo.

É accaduto nella sera dello scorso 17 agosto e il protagonista della vicenda è un 45enne, che è stato beccato in flagranza dagli agenti ed è stato fermato. Nei suoi confronti è scattato l’arresto per tentato furto aggravato, con il conseguente trasferimento presso il carcere genovese di Marassi.

