giovedì 21 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, tenta di rubare sulle auto in sosta al Lagaccio: arrestato
Notizie LiguriaLagaccioGenovaCronaca

Genova, tenta di rubare sulle auto in sosta al Lagaccio: arrestato

Redazione Liguria
0

Polizia auto GenovaGenova – Ha tentato di aprire diverse auto in sosta in via del Lagaccio, fino a quando non è riuscito ad intrufolarsi all’interno di una di esse rovistando a lungo al suo interno. Nel frattempo, però, la scena veniva ripresa dalle telecamere collocate lungo il perimetro della caserma della Polizia Ferroviaria, con gli agenti che sono intervenuti e hanno tratto in arresto l’uomo.
É accaduto nella sera dello scorso 17 agosto e il protagonista della vicenda è un 45enne, che è stato beccato in flagranza dagli agenti ed è stato fermato. Nei suoi confronti è scattato l’arresto per tentato furto aggravato, con il conseguente trasferimento presso il carcere genovese di Marassi.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

Recco, donna travolta da un furgone: è in gravi condizioni

Cronaca
carabinieri auto

Giallo ad Alassio, trovato per strada il cadavere di un uomo:...

Cronaca
persona dispersa soccorso alpino

Castelbianco, ritrovato morto l’escursionista scomparso venerdì

Cronaca
taser carabinieri

Morto dopo scarica del taser, autopsia conferma più colpi

Cronaca