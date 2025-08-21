Giallo ad Alassio, trovato per strada il cadavere di un uomo: indagini in corso

Alassio (Savona) – I Carabinieri e i sanitari del 118 sono intervenuti nelle prime ore della mattinata ad Alassio dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo.

É accaduto in via Mazzini, quando alcuni passanti hanno notato un uomo riverso a terra e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e i medici, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Al momento non è ancora stata resa nota l’identità della vittima, ma dalle prime informazioni sembrerebbe trattarsi di un cittadino straniero.

Non è chiara nemmeno la causa del decesso, anche se la più probabile sembra quella del malore. In ogni caso, i Carabinieri hanno avviato le indagini e svolto gli accertamenti necessari a definire i contorni della vicenda.

