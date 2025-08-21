giovedì 21 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaGiallo ad Alassio, trovato per strada il cadavere di un uomo: indagini...
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Giallo ad Alassio, trovato per strada il cadavere di un uomo: indagini in corso

Redazione Liguria
0

carabinieri autoAlassio (Savona) – I Carabinieri e i sanitari del 118 sono intervenuti nelle prime ore della mattinata ad Alassio dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo.
É accaduto in via Mazzini, quando alcuni passanti hanno notato un uomo riverso a terra e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e i medici, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso.
Al momento non è ancora stata resa nota l’identità della vittima, ma dalle prime informazioni sembrerebbe trattarsi di un cittadino straniero.
Non è chiara nemmeno la causa del decesso, anche se la più probabile sembra quella del malore. In ogni caso, i Carabinieri hanno avviato le indagini e svolto gli accertamenti necessari a definire i contorni della vicenda.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
persona dispersa soccorso alpino

Castelbianco, ritrovato morto l’escursionista scomparso venerdì

Cronaca
taser carabinieri

Morto dopo scarica del taser, autopsia conferma più colpi

Cronaca
Piscina di Voltri nuova

Genova, riapre la piscina di Voltri ma in arrivo altri lavori

Cronaca
vetro infranto autobus Bolzaneto

Genova, biglie di metallo contro autobus AMT a Bolzaneto, indagini

Cronaca