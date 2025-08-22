Genova, controlli dei carabinieri a Sampierdarena: negozi sanzionati, denunce e un arresto

Genova – I Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area di Sampierdarena, con l’impiego di 30 militari e con la collaborazione del personale della ASL 3 e della Polizia Locale.

Nel corso dell’attività sono state identificate circa 120 persone ed elevate sanzioni dai 1000 ai 3000 euro nei confronti dei titolari di esercizi pubblici per minori condizioni igienico-sanitarie, per violazioni in materia di conservazione degli alimenti e mancanza di documentazione HACCP.

Inoltre, è stato rintracciato, arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Marassi un 23enne già sottoposto agli arresti domiciliari.

Infine, sono state denunciate tre persone. Un 30enne per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale e per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. L’uomo veniva sorpreso dagli operanti in stato di agitazione psicofisica, mentre brandiva un paio di forbici. Mentre veniva disarmato, proferiva frasi oltraggiose nei confronti dei militari; un 29enne per percosse, minaccia aggravata, porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere e per inosservanza del foglio di via obbligatorio. L’uomo aveva colpito al volto con un martello un altro soggetto che fortunatamente veniva ferito solo lievemente; un 25enne per tentato furto aggravato. L’uomo veniva notato dagli addetti alla sicurezza di un negozio mentre si impossessava di cosmetici per un valore totale di oltre 300euro, restituita all’avente diritto.

