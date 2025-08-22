Genova, Funivia per i Forti, Comitati: valutare tutte le alternative

Genova – Valutare tutte le alternative possibili prima di decidere cosa fare del progetto per la costruzione di una funivia per collegare la città con i Forti. A chiederlo l’associazione Mobilità Genova che interviene sulla questione con una lettera inviata alla sindaca Salis nella quale ci si domanda “cosa fare al posto della funivia sopra il Lagaccio?”.

Secondo l’associazione andrebbero vagliate tutte le alternative, compresa la cosiddetta “opzione zero” ovvero la possibilità di non fare nulla e utilizzare tutti i soldi del finanziamento per la riqualificazione del Parco con interventi anche sui manufatti ed i sentieri finora non coinvolti.

“Quando all’interno del finanziamento per la riqualificazione del Parco delle Mura e dei Forti è venuto fuori che per migliorare il collegamento con il fondovalle e la città – cosa che reputiamo positiva – scrive l’associazione – si fosse pensato ad una funivia, da subito abbiamo ipotizzato che sarebbe stato molto meglio potenziare e valorizzare quel che già c’era. E quando è venuta fuori l’entità dei costi previsti per questa funivia, tale ipotesi alternativa è diventata ancor di più cogente”.

“Adesso che la nuova sindaca, anche a seguito della “promessa” fatta in campagna elettorale, ha annunciato di volersi muovere in questa direzione – prosegue la lettera – auspichiamo che il cambiamento coinvolga anche il modo di agire e di decidere”.

Per l’associazione Mobilità Genova occorre infatti approfondire tutte le possibili alternative alla funivia tenendo conto di tutti i risvolti, comprese eventuali penali da pagare per contratti che, secondo l’associazione sarebbero “troppo frettolosamente firmati dalla precedente amministrazione”.

Sempre secondo l’associazione, infatti, “non esiste infatti solo l’alternativa prospettata dalla sindaca (traslazione della partenza della funivia a Granarolo e potenziamento della ferrovia a cremagliera); tale ipotesi comporta molti problemi di impatto (sul borgo antico di Granarolo) e di senso (si parte in quota e si arriva un po’ più in quota con un volo brevissimo). E non è neanche sicuro che si risparmi poi tanto rispetto alle eventuali penali”. Altre possibili alternative potrebbero essere: il prolungamento della cremagliera; e quindi non solo il suo potenziamento ma anche la sua valorizzazione (anche a fini turistici, ma per un turista “attento”), l’utilizzo di bus navetta tra la cremagliera e la funicolare; e quindi il potenziamento della cremagliera e l’adeguamento della strada, oltre all’acquisto di idonei autobus e infine esisterebbe anche “l’opzione “zero” ovvero, come detto “non fare nulla e utilizzare tutti i soldi del finanziamento per la riqualificazione del Parco.

“Chiediamo pertanto – scrive l’associazione Mobilità Genova – che si dia mandato agli uffici di lavorare su tutte le alternative, evidenziando i lati positivi e negativi delle varie soluzioni, al fine di aver un quadro il più possibile completo ed esauriente di tutti i risvolti. Non si proceda alla consegna del cantiere almeno fino al termine di questa analisi”.

L’associazione, con la lettera alla sindaca Salis chiede anche che la comparazione sia fatta alla luce del sole e coinvolga tutta la città, almeno a riguardo dei cittadini del territorio coinvolto (Oregina, Lagaccio, Granarolo) e di tutte le componenti organizzate della società civile cittadina che vorranno partecipare.

“Investire un po’ di tempo sulla partecipazione fa solo del bene – scrive l’associazione – non solo alla politica ma anche ai progetti. Vale in campagna elettorale, ma vale anche dopo, quando si governa. La decisione finale, come ovvio, spetterà a chi ha ricevuto il mandato politico per guidare la città”.