Savona, raffica di furti di ciclomotori e nei negozi, fermati tre minorenni

Savona – Erano diventati il terrore dei negozianti e dei proprietari di scooter e motorini ma sono stati identificati e fermati dai carabinieri.

Si tratta di tre minori che negli ultimi mesi, in particolare nel capoluogo savonese, avrebbero messo a segno vari episodi di furto all’interno di esercizi commerciali e di ciclomotori parcheggiati nelle strade del capoluogo.

I carabinieri della compagnia di Savona hanno intensificato ulteriormente i servizi i servizi di controllo del territorio, soprattutto negli orari maggiormente interessati dalla problematica, anche con l’impiego di militari in abiti civili e, contemporaneamente, hanno approfondito l’attività investigativa e di analisi del fenomeno.

Nell’ambito di tale attività, la notte scorsa, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Savona hanno arrestato in flagranza tre minorenni, presunti autori di due furti in esercizi

commerciali di Albisola Superiore.

I militari, ricevuta la segnalazione di “tre giovani incappucciati” che si aggiravano per le vie di Albisola con fare sospetto, si recavano in zona e sorprendevano i tre mentre stavano tentando di introdursi in un ristorante previa forzatura della porta di ingresso.

I tre giovani alla vista dei miliari tentavano di scappare e di disfarsi di circa 150 euro in contante (banconote e monetine), gettandoli a terra. I Carabinieri riuscivano a bloccare i tre giovani e ad accompagnarli in caserma per i successivi accertamenti

Le immediate indagini permettevano di appurare che il denaro contante di cui erano in possesso era il provento del furto perpetrato poco prima in un altro locale di Albisola, dove si erano introdotti forzando la porta di ingresso.

In realtà i tre giovani erano ben conosciuti dai militari perché negli ultimi mesi si erano resi

responsabili a vario titolo complessivamente di dieci furti di ciclomotori, per cui erano già stati denunciati all’Autorità Giudiziaria e, anche la sera prima del loro arresto, uno dei tre era stato fermato dai militari, a bordo di un ciclomotore successivamente risultato

oggetto di furto.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.