Genova, incendio in via Asiago, vigili del fuoco salvano due gatti

Genova – Hanno rischiato di morire soffocati o per le ustioni i due gatti salvati ieri sera dall’incendio divampato in un appartamento di via Asiago.

Il rogo è divampato intorno all’una della scorsa notte e nell’abitazione si è sprigionato un denso fumo nero che ha invaso le stanze.

I Vigili del Fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, sono saliti sino al terzo piano del palazzo mentre ormai le fiamme, visibili anche da Brignole, avevano già invaso una stanza.

I pompieri si sono fatti strada dalla porta di casa, attaccando l’incendio con le lance anticendio ed hanno così tratto in salvo due gatti. In supporto erano giunti dalla, sede centrale una squadra ed il carro aria respirabile.

Un pompiere libero dal servizio che abita in zona ha aiutato a regolare il traffico nella strada sino all’arrivo della polizia locale.

Ingenti i danni, che hanno coinvolto anche le abitazioni limitrofe.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]