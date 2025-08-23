sabato 23 Agosto 2025
Sciarborasca, paella e fuochi d’artificio per Sant’Ermete

padellone paella SciarborascaCogoleto (Genova) – E’ in arrivo a Sciarborasca il super padellone che verrà collocato nella piazza della chiesa per la maxi paella di giovedì 28 agosto. Il grande contenitore verrà usato per preparare il piatto tipico spagnolo che potrà esser gustato in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono.
Dalle ore 17 focaccette a cura del Gruppo Alpini Cogoleto e dalle 19.30 menù paella, sangria e dolce per tutti, spettacolare da vedere ma soprattutto da gustare.
Con una serata che, oltre alle tradizioni religiose per Sant’Ermete, vedrà il concerto della MEGAMAX BAND, tributo a Max Pezzali e agli 883, e il gran finale con lo spettacolo protecnico.

