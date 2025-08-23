sabato 23 Agosto 2025
Sestri Levante, polizia stradale ritrova cagnolino smarrito sull’autostrada

Redazione Liguria
cane ritrovato polizia stradaleGenova – La polizia stradale ritrova un cagnolino che si era perso sull’autostrada A12 Genova – Livorno e lo ha riconsegnato ai proprietari.
E’ successo la sera dello scorso 21 agosto qaundo gli agenti del distaccamento della polizia stradale di Chiavari ha ricevuto la segnalazione del centro operativo che informava della presenza del cagnolino razza meticcia che si era smarrito, con guinzaglio e pettorina. L’animale era stato fortunatamente segnalato presso l’area di servizio “Riviera Sud” a Sestri Levante, nel genovese e gli agenti si sono recati sul posto per verificare che l’animale stesse bene e che potesse essere trasportato.
Giunti sul posto gli agenti hanno soccorso l’animale e lo hanno dissetato con dell’acqua fresca e poi hanno attivato la Pubblica Assistenza di Rapallo, abilitata al soccorso animali.L’animale, provvisto di microchip, è stato affidato alle cure della “Croce Bianca” di Rapallo dove è stato riconsegnato al proprietario.

