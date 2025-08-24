domenica 24 Agosto 2025
Celle Ligure, lite in strada con giovane ferito al volto

AmbulanzaCelle Ligure (Savona) – Una lite per futili motivi e poi la rissa, senza esclusione di colpi, con uno dei due contendenti ferito al volto da una bottigliata. Risveglio decisamente agitato per la piccola cittadina del savonese dove due giovani si sono affrontati sul lungomare Carlo Russo.
Intorno alle 7 urla e insulti hanno iniziato a risuonare in strada e i residenti si sono affacciati assistendo alla lite.
In breve i due contendenti sono passati alle vie di fatto e si sono affrontati a pugni e calci ma uno dei due ha rotto una bottiglia ed ha ferito il rivale al volto, causando una profonda ferita dalla quale perdeva molto sangue.
Le chiamate alle forze dell’ordine hanno fatto intervenire l’ambulanza e l’automedica del 118 e il ferito è stato medicato e trasferito in codice giallo in ospedale per le cure del caso.
Si cerca il feritore e le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per chiarire il motivo dello scontro.

