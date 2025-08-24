Genova, notte di aggressioni e danneggiamenti a Staglieno

Genova – Aggressioni, danneggiamenti e minacce, nella notte appena trascorsa nella zona di via Vecchia e via Bobbio, nel quartiere di Staglieno.

Intorno alle 3 della scorsa notte una persona ha preso a calci il portone del civico 3 di via Vecchia dove, già nella serata di ieri, qualcuno, aveva rovesciato un contenitore per le bottiglie di vetro.

Episodi che seguono quelli di ieri sera, intorno alle 20, quando una persona che stava accompagnando il proprio cane a spasso è stata aggredita e colpita con un pugno senza un motivo apparente. L’episodio è avvenuto in via Bobbio nei pressi di un panificio.

Sempre in via Vecchia, nei giorni scorsi, è stato segnalato il danneggiamento del portone del civico 11.

Lo scorso 6 agosto una donna era stata aggredita nel posteggio della piastra di Staglieno, con la rottura del vetro dell’auto

Episodi che potrebbero essere collegati e che comunque testimoniano l’esigenza di maggiori controlli e presenza delle forze dell’ordine.

Nei prossimi giorni i residenti scriveranno al Municipio e al Comune di Genova per richiedere l’intervento urgente per motivi di sicurezza.