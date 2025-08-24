domenica 24 Agosto 2025
Imperia, grave il bambino caduto nel giardino di casa

Gaslini monitorImperia – Restano gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del bambino di appena due anni rimasto ferito in seguito ad una caduta nel giardino di casa.
L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 20,30 nell’abitazione in strada del Colle. Per cause ancora da accertare il piccolo è caduto sbattendo la testa a terra.
I genitori, comprensibilmente spaventati, hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’automedica del 118 e l’ambulanza ma vista la gravità della situazione è stato allertato anche l’elicottero del 118 che ha rapidamene trasferito il piccolo all’ospedale Gaslino di Genova in codice rosso, il più grave.
I medici hanno riscontrato un trauma cranico importante e lo hanno ricoverato nel reparto di rianimazione.
In corso anche la ricostruzione di quanto avvenuto nell’abitazione.

