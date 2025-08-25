Albenga, grave incidente in mattinata: un uomo in condizioni critiche

Albenga (Savona) – Un grave incidente si è verificato nel corso della prima mattinata odierna nella frazione di Campochiesa, nel territorio comunale di Albenga. Qui un uomo che stava transitando alla guida di un mezzo a due ruote si è schiantato a bordo strada ed è rimasto ferito gravemente.

Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, ma dalle prime informazioni sarebbe escluso il coinvolgimento di altri mezzi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno ritrovato l’uomo a terra e privo di sensi. Le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito, con il ferito che è stato intubato sul posto e trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Infine, sul luogo dell’incidente sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

