lunedì 25 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaAlbissola, auto senza controllo si schianta sulle vetture in sosta
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Albissola, auto senza controllo si schianta sulle vetture in sosta

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiAlbissola Marina (Savona) – Perde il controllo dell’auto e si schianta contro auto e scooter posteggiati. Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito grave, ieri notte, nel brutto incidente stradale avvenuto sul lungomare, vicino ai Bagni Lido.
Intorno alle 2 della scorsa notte, l’auto condotta da un giovane ha improvvisamente iniziato a sbandare colpendo le vetture parcheggiate più volte.
Una carambola di colpi che hanno svegliato di soprassalto i residenti che sono accorsi in strada temendo il peggio.
Molte le chiamate al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica e le forze dell’ordine.
Il conducente del mezzo è uscito da solo dal veicolo, apparentemente senza ferite gravi ma è stato comunque visitato dal personale della Croce d’Oro mentre i carabinieri e la polizia locale raccoglievano elementi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo che ha abbattuto persino un albero durante la sua corsa.
Forse un malore o un guasto all’origine dell’incidente che, fortunatamente, non ha ferito nessuno in modo grave.
Ben diverso, invece, il bilancio dei danni che risulta decisamente alto.
Al momento non risultano coinvolti altri veicoli ma gli accertamenti proseguono anche oggi.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Mercato del Carmine

Genova, Mercato del Carmine ancora in crisi, locali chiusi

Cronaca
Alberto Lecquio, Matteo Lecquio

Cairese in lutto, morto lo storico dirigente Alberto Lecquio

Cronaca
disperso nei boschi

Pigna, ricerche per un 70enne disperso da ieri

Cronaca
meteo Liguria domenica 24 agosto 2025

Meteo Liguria, inizio settimana ancora con instabilità

Cronaca