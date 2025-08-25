Albissola, auto senza controllo si schianta sulle vetture in sosta

Albissola Marina (Savona) – Perde il controllo dell’auto e si schianta contro auto e scooter posteggiati. Molta paura, tanti danni ma fortunatamente nessun ferito grave, ieri notte, nel brutto incidente stradale avvenuto sul lungomare, vicino ai Bagni Lido.

Intorno alle 2 della scorsa notte, l’auto condotta da un giovane ha improvvisamente iniziato a sbandare colpendo le vetture parcheggiate più volte.

Una carambola di colpi che hanno svegliato di soprassalto i residenti che sono accorsi in strada temendo il peggio.

Molte le chiamate al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica e le forze dell’ordine.

Il conducente del mezzo è uscito da solo dal veicolo, apparentemente senza ferite gravi ma è stato comunque visitato dal personale della Croce d’Oro mentre i carabinieri e la polizia locale raccoglievano elementi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo che ha abbattuto persino un albero durante la sua corsa.

Forse un malore o un guasto all’origine dell’incidente che, fortunatamente, non ha ferito nessuno in modo grave.

Ben diverso, invece, il bilancio dei danni che risulta decisamente alto.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli ma gli accertamenti proseguono anche oggi.