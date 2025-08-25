Genova, Mercato del Carmine ancora in crisi, locali chiusi

Genova – Porte chiuse e locali fermi al Mercato del Carmine. A quattro mesi dalla nuova inaugurazione tornano a fermarsi le attività che avevano aperto nello storico mercato ristrutturato a spese dei Cittadini e che ha già ospitato tre “esperimenti” di gestione.

L’ultima in ordine di tempo quella che sembra in grossa crisi in questi giorni e che potrebbe aver già deciso di interrompere un’avventura che sembra più complessa di quanto ci si aspettasse.

Posizione interessante, a ridosso del centro storico e della zona del turismo di massa, struttura completamente rinnovata con una spesa di oltre 400mila euro del Comune di Genova e apparentemente prova dei problemi tipici della zona della città vecchia, eppure il Mercato del Carmine sembra non riuscire a superare la crisi nella quale è entrato ormai decenni fa.

Da giorni la struttura è chiusa e i locali interni deserti e nessun cartello di “ferie” o lavori lascia dubbi su ciò che sta per succedere.

La struttura liberty risalente agli anni 20 del Novecento, ristrutturata a spese della collettività e che ha ospitato diversi tentativi di rilancio non sembra funzionare come sperato e i residenti della zona temono che possa trasformarsi in uno dei tanti “buchi neri” con il rischio che il presidio dei locali e della clientela possa spegnersi con un ritorno di sgradite presenze e traffici più o meno legali.

A breve i comitati locali e rappresentanti del Municipio si incontreranno con il Comune per una serie di proposte e tra le richiesta più “urgenti” quella di legare ogni eventuale altra iniziativa alle realtà associazionistiche locali per creare un legame più forte tra attività private e tessuto sociale. Qualcosa che potrebbe non aver funzionato in passato quando la proposta di riservare spazi ad eventi pubblici organizzati da associazioni e comitati era stato “accantonato” per offrire più tavoli ai locali.

