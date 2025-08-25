Genova, paura a Quezzi: donna incinta e ubriaca aggredisce 118 e forze dell’ordine

Genova – Attimi di paura si sono vissuti ieri presso un’abitazione del quartiere genovese di Quezzi, dove sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Locale per prestare soccorso nei confronti di una donna in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici e in stato di gravidanza

Alla vista dei soccorsi, però, la donna ha iniziato ad inveire nei loro confronti e a dare in escandescenza. Per trasportarla in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino, è si è reso necessario ammanettare la donna, che nonostante questo avrebbe aggredito i soccorsi e le forze dell’ordine con sputi e calci. Nel trasporto non è stato possibile sedarla proprio per il suo stato di gravidanza.

Una volta giunta all’ospedale, la donna è stata sottoposta a tutti gli accertamenti necessari e la situazione è lentamente tornata sotto controllo.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]