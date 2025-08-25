lunedì 25 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaTragedia a Savona, donna accusa un malore alla fermata del bus e...
Notizie LiguriaSavonaCronacaNotizie in evidenza

Tragedia a Savona, donna accusa un malore alla fermata del bus e muore

Redazione Liguria
0

ambulanza Croce Verde Arma di TaggiaSavona – Una tragedia si è consumata nel corso della mattinata odierna in piazza Aldo Moro a Savona, nei pressi di una fermata dell’autobus.
Qui una donna di circa 60 anni è morta probabilmente a causa di un malore che si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, allertati dai passanti che hanno assistito alla scena e che hanno provato a prestare soccorso nei suoi confronti.
I tentativi di rianimare la 60enne sono andati avanti a lungo ma, purtroppo, non c’è stato niente da fare e i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sono stati avviati gli accertamenti per chiarire le cause della morte e per far luce su quanto successo: al momento, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella del malore.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
carabinieri notte

Genova, paura a Quezzi: donna incinta e ubriaca aggredisce 118 e...

Cronaca
elicottero vigili del fuoco

Lumarzo, un uomo si ferisce con la motosega: in codice rosso...

Cronaca
Tartaruga Caretta Caretta in cura Acquario di Genova

All’Acquario di Genova in cura una tartaruga Caretta soccorsa nel porto...

Cronaca
Raccolta cibo Music For Peace CALP Gaza

Genova, Music For Peace e CALP organizzano raccolta di aiuti per...

Notizie Liguria