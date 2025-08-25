Tragedia a Savona, donna accusa un malore alla fermata del bus e muore

Savona – Una tragedia si è consumata nel corso della mattinata odierna in piazza Aldo Moro a Savona, nei pressi di una fermata dell’autobus.

Qui una donna di circa 60 anni è morta probabilmente a causa di un malore che si è rivelato fatale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, allertati dai passanti che hanno assistito alla scena e che hanno provato a prestare soccorso nei suoi confronti.

I tentativi di rianimare la 60enne sono andati avanti a lungo ma, purtroppo, non c’è stato niente da fare e i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sono stati avviati gli accertamenti per chiarire le cause della morte e per far luce su quanto successo: al momento, l’ipotesi più accreditata sarebbe quella del malore.

