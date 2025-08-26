Alassio, incidente autonomo all’alba: viaggiavano in tre a bordo di uno scooter con l’autista ubriaco

Alassio (Savona) – Un piccolo incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori rispetto alla maxi multa in arrivo. É accaduto la scorsa mattina lungo la via Aurelia ad Alassio, quando una moto con a bordo tre persone e con il guidatore ubriaco si è schiantata a lato strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno dato il via agli accertamenti necessari per chiarire la dinamica di quanto successo.

Da questi sarebbe emerso che a bordo del mezzo a due ruote ci fossero appunto tre giovani e le due ragazze passeggere viaggiassero anche senza casco. Inoltre, il guidatore è risultato positivo all’alcol-test con un livello di 1,7g/l, ossia più del triplo di quanto consentito per legge.

La patente del 22enne, che guidava il mezzo intestato alla madre, è stata ritirata. La multa potrebbe arrivare a toccare i 6mila euro complessivi.

