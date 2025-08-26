martedì 26 Agosto 2025
Chiavari, una Bat serata con Lipu alla scoperta dei Pipistrelli

pipistrelloChiavari – Una serata alla scoperta dei segreti dei pipistrelli in occasione della European Bat night, la notte europea dei pipistrelli. E’ l’invito dei volontari di LIPU Tigullio che, con l’Agricola hanno organizzato per venerdì 29 agosto 2025 una nuova serata speciale lungo il fiume Entella nell’area attrezzata dell’AgriRistoro a S. Salvatore di Cogorno.
Il pipistrello è, infatti, l’unico mammifero studiato, protetto e curato dalla LIPU, poichè, come gli uccelli, è fondamentale per l’ecosistema.
La serata sarà guidata da Denise Trombin, naturalista e speleologa del GS Lunense ed esperta nello studio dei chirotteri, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di conoscenza e osservazione di questi misteriosi animali volanti.
Si inizia con l’incontro divulgatico e videoproiezione dedicato alla biologia e all’ecologia dei pipistrelli; a seguire un momento conviviale con i prodotti genuini dell’Agricola e di altre aziende agricole locali, nel rispetto della natura e della stagionalità, il cui ricavato andrà per le finalità sociali ed ambientali dell’area e infine si chiude la serata con una passeggiata notturna lungo la sponda del fiume Entella, dove, con l’aiuto della tecnologia del bat detector, sarà possibile intercettare la loro presenza. Sarà un’avvincente serata dedicata alla scoperta del mondo affascinante dei pipistrelli, creature spesso circondate da miti, pregiudizi e credenze popolari, ma che rivestono un ruolo fondamentale per l’equilibrio ecologico e per la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.
Un’occasione unica per approfondire la conoscenza di questi animali straordinari e il loro legame con l’ambiente.
L’evento è aperto a tutti, a partire dai 10 anni di età, ma è obbligatoria l’iscrizione fino ad esaurimento posti a [email protected] con oggetto “Bat night”, indicando il nome di ogni partecipante.
Si raccomandano scarpe chiuse, comode con suola rinforzata e abbigliamento idoneo alle temperature serali.
L’accesso all’AgriRistoro si può effettuare dalla pista ciclopedoanle del fiume Entella, passando anche sotto il ponte di S Salvatore/Caperana o dal retro del parcheggio del supermercato vicino al Villaggio del Ragazzo.

 

