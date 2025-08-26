Santa Margherita aderisce all’appello per gli aiuti per Gaza

Santa Margherita Ligure- Anche il circolo Arci Orchidea aderisce alla mobilitazione lanciata dall’associazione genovese Music for Peace e dal collettivo autonomo lavoratori portuali (Calp) per la raccolta di alimenti destinati alla popolazione della striscia di Gaza, che la Global Sumud Flotilla proverà a portare a destinazione sfidando il blocco navale israeliano.

Il circolo di via delle Rocche raccoglierà alimenti e generi di prima necessità da inviare a Gaza al più presto possibile per cercare di aiutare, per quanto possibile, chi è vittima del genocidio perpetrato dall’esercito israeliano su ordine del Governo.

“Siamo profondamente convinti che si tratti una questione di umanità – spiegano al circolo Orchidea – come tale al di là degli schieramenti di partito e condivisibile da tutte le persone di buona volontà”.

I volontari raccoglieranno il materiale donato in Via delle Rocche 31, nei seguenti orari:

mercoledì 27 agosto dalle 16.00 alle 19.00 e giovedì 28 agosto dalle 16.00 alle 19.00 e chiede di attenersi scrupolosamente alla lista dei generi richiesti.

ALIMENTI

farina, riso, pasta e zucchero (pacchi da mezzo chilo o chilo), biscotti, pelati e legumi (in latta da 400 gr), miele o marmellata, tonno.

Viene raccolto solo questo tipo di materiale, in confezioni integre e con scadenza a partire da agosto 2026