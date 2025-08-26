martedì 26 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaSanta Margherita aderisce all'appello per gli aiuti per Gaza
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Santa Margherita aderisce all’appello per gli aiuti per Gaza

Redazione Liguria
0

Gaza bambinaSanta Margherita Ligure- Anche il circolo Arci Orchidea aderisce alla mobilitazione lanciata dall’associazione genovese Music for Peace e dal collettivo autonomo lavoratori portuali (Calp) per la raccolta di alimenti destinati alla popolazione della striscia di Gaza, che la Global Sumud Flotilla proverà a portare a destinazione sfidando il blocco navale israeliano.
Il circolo di via delle Rocche raccoglierà alimenti e generi di prima necessità da inviare a Gaza al più presto possibile per cercare di aiutare, per quanto possibile, chi è vittima del genocidio perpetrato dall’esercito israeliano su ordine del Governo.
“Siamo profondamente convinti che si tratti una questione di umanità – spiegano al circolo Orchidea – come tale al di là degli schieramenti di partito e condivisibile da tutte le persone di buona volontà”.
I volontari raccoglieranno il materiale donato in Via delle Rocche 31, nei seguenti orari:
mercoledì 27 agosto dalle 16.00 alle 19.00 e giovedì 28 agosto dalle 16.00 alle 19.00 e chiede di attenersi scrupolosamente alla lista dei generi richiesti.
ALIMENTI
farina, riso, pasta e zucchero (pacchi da mezzo chilo o chilo), biscotti, pelati e legumi (in latta da 400 gr), miele o marmellata, tonno.
Viene raccolto solo questo tipo di materiale, in confezioni integre e con scadenza a partire da agosto 2026

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Eclissi di Luna

Eclissi totale di Luna, evento speciale sul Monte Viseggi

Cronaca
Vittorio Ingenito sindaco Bordighera

Bordighera, vignette contro il sindaco, scatta la denuncia

Varie
ambulanza soccorsi

Savona, anziano precipita dal ponte sul Letimbro, indagini

Cronaca
Sidio Corradi Genoa

Genoa, oggi l’ultimo saluto a Sidio Corradi a Carignano

Cronaca