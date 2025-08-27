mercoledì 27 Agosto 2025
Autostrade, camion si ribalta in A10: traffico in tilt

Camion ribaltato A10Celle Ligure (Savona) – Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo l’Autostrada A10, nel tratto compreso Albisola e Celle Ligure lungo la carreggiata che viaggia in direzione di Genova, dove un mezzo pesanti si è ribaltato su un fianco.
Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Stradale, i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e il personale di Autostrade. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l’autista sia rimasto ferito.
Pesantissime le ripercussioni sul traffico, che si sta bloccando in direzione ponente con lunghe code che si stanno formando e decine di macchina e mezzi pesanti che risultano incolonnati nel traffico. Al momento si registrano 4km di coda e Autostrade consiglia a coloro che provengono da Ventimiglia di uscire al casello di Albisola.
Mentre sono in corso gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto, sono in corso i lavori di bonifica della carreggiata. A seguito dell’impatto, infatti, il mezzo avrebbe disperso carburante. Al momento non si conoscono i tempi di ripristino della circolazione.
