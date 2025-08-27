Savona, beccati in auto con armi e liquido infiammabile: nei guai quattro giovani

Savona – I militari della Guardia di Finanza di Savona, hanno fermato un’autovettura sospetta con a bordo 4 giovani.

Il conducente dell’automezzo è risultato sprovvisto di patente di guida mentre i restanti occupanti, apparsi immediatamente insofferenti al controllo, hanno indotto i militari ad effettuare sul posto una accurata ispezione del veicolo anche avvalendosi del fiuto di una unità cinofila giunta sul posto. A seguito dell’intervento venivano rinvenuti due machete, due coltelli, due bottiglie contenenti benzina ed hashish.

Il conducente del mezzo non è stato in grado di fornire alle Fiamme Gialle savonesi alcuna giustificazione circa il possesso/porto delle armi e dei liquidi infiammabili che sono stati quindi posti sotto sequestro sotto l’egida della locale Autorità Giudiziaria.

Il 25enne è stato deferito, in stato di libertà, mentre un altro giovane è stato segnalato alla Prefettura.

