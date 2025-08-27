Treni, il 4 e 5 settembre scatta lo sciopero: tutte le informazioni

Liguria – Con l’arrivo di settembre si avvicinano nuovi scioperi per diversi settori nazionali. Il primo settore a fermarsi sarà quello del trasporto ferroviario, sia di passeggeri che di merci.

Uno sciopero è stato indetto tra il 4 e il 5 settembre. Ad incrociare le braccia saranno i lavoratori di Trenitalia, Ferrovie dello Stato e Trenord. La protesta inizierà alle ore 21 del giovedì e proseguirà fino alle ore 18 del giorno seguente, con probabili disagi e ripercussioni che potranno farsi sentire anche nelle ore precedenti e in quelle successive allo sciopero. Questi riguarderanno i convogli regionali, gli Intercity e anche i treni ad Alta Velocità.

Inoltre, un nuovo sciopero potrebbe interessare il settore ferroviario anche per il 16 e 17 settembre.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]