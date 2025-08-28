giovedì 28 Agosto 2025
Genova, due fratelli aggrediscono i carabinieri con un martello: arrestati

carabinieri, vicoli, GenovaGenova – Due fratelli di circa 50 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Genova Centro a seguito di quanto accaduto nella loro abitazione negli scorsi giorni.
I militari dell’arma si sono recati presso l’appartamento in questione al fine di verificare le prescrizioni imposte ai quali i due erano sottoposti. Per motivi ancora da chiarire, alla loro vista i due hanno iniziato ad opporre resistenza, cercando di impedire l’ingresso dei carabinieri e arrivando a prendere in mano un martello che avevano in casa con il quale hanno tentato di colpire i militari.
La situazione è tornata sotto controllo a fatica e i due fratelli sono stati arrestati per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.
