Genova, due fratelli aggrediscono i carabinieri con un martello: arrestati

Genova – Due fratelli di circa 50 anni sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia di Genova Centro a seguito di quanto accaduto nella loro abitazione negli scorsi giorni.

I militari dell’arma si sono recati presso l’appartamento in questione al fine di verificare le prescrizioni imposte ai quali i due erano sottoposti. Per motivi ancora da chiarire, alla loro vista i due hanno iniziato ad opporre resistenza, cercando di impedire l’ingresso dei carabinieri e arrivando a prendere in mano un martello che avevano in casa con il quale hanno tentato di colpire i militari.

La situazione è tornata sotto controllo a fatica e i due fratelli sono stati arrestati per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]