Genova, foto e video pedopornografici sul pc: arrestato un uomo

Genova – Un dipendente di una nota società genovese è stato arrestato dopo esser stato trovato in possesso di un’ingente quantità di materiale pedopornografico.

L’attività investigativa è stata avviata proprio dopo la segnalazione effettuata da parte dell’azienda presso cui l’uomo lavorava, che aveva rilevato la visualizzazione di video sospetti sul computer aziendale.

Dopo le prime indagini sono state effettuate le prime perquisizioni sia presso il luogo di lavoro che presso l’abitazione dell’uomo, portando al sequestro di diversi dispositivi digitali, tra cui 5 hard disk contenenti una vasta quantità di materiale pedopornografico.

Dopo le analisi sono stati trovati circa 1500 tra foto e video, tutti ritraenti bambini intenti in atti sessualmente espliciti.

Nei confronti dell’uomo è così scattato l’arresto, mentre il procedimento pensale risulta al momento ancora nelle fasi delle indagini preliminari.

