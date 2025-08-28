Genova, chiazze oleose in corso Saffi, pericolo per moto e auto

Genova – Ancora asfalto reso viscido dalla presenza di una sostanza oleosa dispersa da qualche mezzo in transito ed ancora pericolo per motociclisti e automobilisti di passaggio. Questa volta l’emergenza è segnalata in corso Aurelio Saffi, in direzione ponente con chiazze evidenti che arrivano fino a Via Turati/Piazza Raibetta.

La polizia locale ha diffuso un messaggio di allerta invitando alla massima prudenza alla guida anche per la presenza della pioggia che già rende più viscido l’asfalto.

Previsto l’intervento del personale addetto alla manutenzione strade.

Sempre “misteriosa”, invece, la fonte della dispersione della sostanza oleosa.

