giovedì 28 Agosto 2025
CentroNotizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, tenta il furto in un negozio in via XX Settembre: denunciata

Redazione Liguria
carabinieri genericaGenova – Una donna di 38 anni è stata denunciata dai carabinieri della Compagnia di Genova Centro per aver tentato il furto all’interno di un negozio situato in via XX Settembre, nel cuore del capoluogo ligure.
La donna è stata notata dagli addetti alla sicurezza del locale mentre tentava di sottrarre alcuni capi d’abbigliamento e, convinta di non essere vista, li nascondeva in uno zaino che aveva con sé.
Il personale del negozio si è subito accorto di quanto stesse accadendo, ha fermato la 38enne prima che potesse darsi alla fuga e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno ricostruito la vicenda e denunciato la donna per tentato furto aggravato.
——————————————————————————————————
