Maltempo Liguria, allerta arancione fino alle 15. Prolungata l’allerta gialla

Liguria – Arpal conferma la chiusura dell’allerta arancione sulle zone BDE alle 15 di oggi, giovedì 28 agosto. Sul ponente (Zone A e D) l’allerta gialla chiuderà alle 23:59 di oggi, sul centro levante (Zone B E e C) l’allerta gialla sarà prolungata fino alle 6:00 di domani venerdì 29 agosto.

La valutazione dell’evoluzione meteo, alla luce delle nuove uscite modellistiche, ha portato Arpal a prolungare l’allerta gialla sul centro levante fino alle 6:00 di domani, venerdì 29 agosto.

Nella mattinata la configurazione dei venti al suolo ha fortunatamente scongiurato lo sviluppo di strutture temporalesche forti e stazionarie: il flusso sciroccale nei bassi livelli atmosferici non è riuscito finora a spingersi fino alla costa ligure ed è mancato il richiamo dei venti più freddi dalla pianura padana. Non si è perciò determinata la convergenza dei flussi che causa persistenza dei fenomeni. Inoltre i forti venti in quota, al di sopra dei 3000 metri, provenienti dalle aree desertiche del nord Africa (come testimoniato dalla presenza di polveri sahariane), hanno richiamato verso il nord-ovest della penisola correnti relativamente secche, impedendo lo sviluppo delle strutture temporalesche sulla Liguria e portando la poca umidità raccolta sul Mediterraneo verso i settori alpini e prealpini piemontesi.

Tuttavia, il sistema frontale responsabile del peggioramento atteso non è ancora transitato sulla nostra penisola e al momento sta approcciando le Alpi sul versante francese: a partire dalle ore centrali della giornata si attende l’ingresso di venti da nord, primo segnale dell’avvicinamento della perturbazione.

Il contrasto termico che si verrà a creare sarà condizione favorevole ad un’intensificazione delle piogge che dovrebbero interessare in maniera diffusa l’intera regione. Permane la possibilità di rovesci e temporali localmente forti, con fenomeni più insistenti sul levante dal pomeriggio.

Dovremo attendere la mattinata di domani per una decisa attenuazione delle precipitazioni. Domani inoltre confermata la mareggiata, che interesserà le coste liguri dalla parte centrale della giornata.

