Salute, a Genova il Pronto Soccorso oculistico cambia sede

Genova – Le emergenze di pronto soccorso oculistico “cambiano sede” durante il giorno e non saranno più prestate presso il centro di via Mosso, accanto all’ospedale San Martino ma in viale Benedetto XV al numero 7, all’esterno quindi del nosocomio genovese.

A darne notizia, suscitando molte perplessità, la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino che informa che, a partire da mercoledì 3 settembre, il servizio di Pronto Soccorso Oculistico sarà sottoposto ad una sensibile riorganizzazione che avrebbe come scopo “migliorare l’efficienza della presa in carico dei pazienti con problematiche oculistiche a carattere emergenziale”.

Secondo il nuovo assetto quindi, nelle ore diurne (dalle ore 8 alle ore 20) il servizio sarà attivo presso il piano terra della Clinica Oculistica, ubicata in Viale Benedetto XV n° 7, all’esterno delle mura ospedaliere.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alla presenza di un medico oculista e di un infermiere di triage.

Durante questo orario, tutti i pazienti che necessitano di assistenza urgente per problematiche oculistiche dovranno recarsi direttamente presso questa sede e non all’ingresso abituale del Pronto Soccorso di via Mosso. Una scelta che, secondo alcune associazioni di tutela dei malati potrebbe creare confusione poiché i genovesi sono “abituati” a rivolgersi al centro unico del Pronto Soccorso di via Mosso e potrebbero avere disagi o peggio, subire ritardi nei soccorsi, se “rimbalzati” alla nuova sede. Dovrebbero infatti spostarsi dal Pronto Soccorso dove comunemente ci si rivolge per le emergenze per andare in viale Benedetto XV.

A rendere ancora più complessa la situazione il fatto che il pronto soccorso oculistico “torna” alla sua sede naturale, nelle ore serali e notturne (dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo), con l’intervento di un oculista reperibile qualora necessario.

Il Pronto Soccorso Oculistico può essere raggiunto – durante il giorno e sino alle 20 – utilizzando i mezzi pubblici, linee AMT 18/ e 43 con discesa in corrispondenza del capolinea. In caso di utilizzo di mezzi propri, in Largo Rosanna Benzi è disponibile il Parcheggio San Martino.