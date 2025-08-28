Sestri Levante, ancora una rissa tra giovani, due feriti

Sestri Levante – Ancora risse tra giovani e ancora feriti bisognosi di cure in ospedale. Questa volta è successo nelle vicinanze di una discoteca in via Pilade Queirolo dove un gruppo do giovani si è affrontato in circostanze ancora da chiarire.

Uno scontro partito tra insulti e minacce e cullminato con il ferimento di un giovane al volto, colpito da un coccio di bottiglia e da un altro ferito ad una mano da un’arma da taglio o da un frammento di vetro.

L’alarme intorno alle 5 quando le urla della rissa hanno risvegliato i residenti della zona e sono partite diverse chiamate al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto le ambulanze che hanno portato i feriti in ospedale di Lavagna e i carabinieri che hanno riportato la situazione alla calma ed hanno avviato le indagini per ricostruire quanto avvenuto e le circostanze che hanno scatenato la rissa.

I due feriti sono stati ricoverati in codice giallo e non sarebbero in pericolo.

Restano le perplessità per una estate caratterizzata da numerosi episodi di violenza con giovani ubriachi pronti ad affrontarsi per futili motivi.

