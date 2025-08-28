giovedì 28 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaSestri Levante, ancora una rissa tra giovani, due feriti
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Sestri Levante, ancora una rissa tra giovani, due feriti

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiSestri Levante – Ancora risse tra giovani e ancora feriti bisognosi di cure in ospedale. Questa volta è successo nelle vicinanze di una discoteca in via Pilade Queirolo dove un gruppo do giovani si è affrontato in circostanze ancora da chiarire.
Uno scontro partito tra insulti e minacce e cullminato con il ferimento di un giovane al volto, colpito da un coccio di bottiglia e da un altro ferito ad una mano da un’arma da taglio o da un frammento di vetro.
L’alarme intorno alle 5 quando le urla della rissa hanno risvegliato i residenti della zona e sono partite diverse chiamate al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto le ambulanze che hanno portato i feriti in ospedale di Lavagna e i carabinieri che hanno riportato la situazione alla calma ed hanno avviato le indagini per ricostruire quanto avvenuto e le circostanze che hanno scatenato la rissa.
I due feriti sono stati ricoverati in codice giallo e non sarebbero in pericolo.
Restano le perplessità per una estate caratterizzata da numerosi episodi di violenza con giovani ubriachi pronti ad affrontarsi per futili motivi.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
allerta arancione liguria

Maltempo in Liguria, Allerta Arancione per temporali sino alle 15

Cronaca
meteo Liguria giovedì 28 agosto 2025

Meteo Liguria, ondata di maltempo con forti precipitazioni

Cronaca
polizia locale Genova

Genova, ciclista multata perchè senza campanello obbligatorio

Cronaca
Nervi area supermercato via Campostano

Genova, Supermercato a Campostano, Civ Nervi e Confesercenti ribadiscono il no

Cronaca