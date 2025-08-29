Albisola, 20enne investito da un’auto: è in gravi condizioni

Albisola Superiore (Savona) – Un incidente è avvenuto ieri sera in corso Ferrari ad Albisola Superiore, dove un giovane di circa 20 anni è rimasto gravemente ferito dopo esser stato travolto da un’auto che l’ha colpito in pieno mentre attraversava la strada.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.

L’impatto sarebbe stato molto violento e il ferito ha riportato alcune contusioni e un trauma cranico. Dopo le prime cure alle quali è stato sottoposto sul luogo dell’incidente, è stato trasferito in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Paolo di Savona.

Le forze dell’ordine giunte sul luogo del sinistro stradale hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]