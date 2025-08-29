venerdì 29 Agosto 2025
Albisola, 20enne investito da un’auto: è in gravi condizioni

Redazione Liguria
ambulanza soccorsiAlbisola Superiore (Savona) – Un incidente è avvenuto ieri sera in corso Ferrari ad Albisola Superiore, dove un giovane di circa 20 anni è rimasto gravemente ferito dopo esser stato travolto da un’auto che l’ha colpito in pieno mentre attraversava la strada.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine.
L’impatto sarebbe stato molto violento e il ferito ha riportato alcune contusioni e un trauma cranico. Dopo le prime cure alle quali è stato sottoposto sul luogo dell’incidente, è stato trasferito in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Paolo di Savona.
Le forze dell’ordine giunte sul luogo del sinistro stradale hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.
——————————————————————————————————
