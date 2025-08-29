Autismo, a Recco il Santuario di Nostra Signora del Suffragio si colora di blu

Recco (Genova) – Il Santuario di Nostra Signora del Suffragio si illumina di “blu”, per diffondere la consapevolezza sull’autismo.

La tradizionale accensione delle luminarie, mercoledì 4 settembre, dedicherà i suoi primi istanti alla sensibilizzazione, in collaborazione con Angs Liguria Onlus

Uno dei momenti attesi nel corso delle celebrazioni in onore di Nostra Signora del Suffragio è in programma mercoledì 4 settembre, alle ore 21, quando il sagrato e il Santuario si accenderanno con le tradizionali luminarie, che daranno il via alla settimana al clou dei festeggiamenti. Saranno presenti la Confraternita, i rappresentanti dei Quartieri, del Comitato “8 Settembre” e tutti i volontari, per una festa caratterizzata da un’apertura dal significativo valore sociale. I primi istanti dell’accensione saranno infatti dedicati alla sensibilizzazione sul tema dell’autismo. Il Santuario si tingerà interamente di blu, per un momento dedicato a Angs Liguria Onlus, che rinnoverà l’impegno della Città di Recco già dimostrato durante un’iniziativa tenutasi sul lungomare a inizio agosto.

“Sarà un momento molto delicato e di profonda bellezza, voluto dal Santuario, Confraternita, Quartieri, Comitato ‘8 Settembre’, Amministrazione e Angs Liguria Onlus. Unire le nostre tradizioni a un messaggio di sensibilizzazione e inclusione è per noi motivo di soddisfazione” sottolinea il il sindaco Carlo Gandolfo .

Dopo il “blu”, le luminarie cambieranno colore, vestendo il Santuario e la città della luce sfavillante che accompagnerà tutti i festeggiamenti, dal 4 fino al 9 settembre, giorno della Santa Messa di ringraziamento dei Quartieri e della Città alla Madonna.