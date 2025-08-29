venerdì 29 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaAutostrade, da lunedì nuovo cantiere in A12 tra Lavagna e Sestri Levante
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Autostrade, da lunedì nuovo cantiere in A12 tra Lavagna e Sestri Levante

Redazione Liguria
0

coda in A12Sestri Levante – Un nuovo cantiere sarà attivo a partire da lunedì primo settembre lungo l’Autostrada A12, nello specifico nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante. Il traffico viaggerà su un’unica corsia lungo la carreggiata che viaggia in direzione est.
“Sulla A12 Genova-Sestri Levante – scrive Autostrade – a partire da lunedì primo settembre nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante, in direzione Livorno, verrà installato un cantiere per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie.
La decisione è stata presa in accordo con Regione Liguria in considerazione dei diminuiti flussi di traffico previsti verso Livorno, per anticipare alcune attività del piano in corso su tutta la rete in concessione ad Autostrade per l’Italia. Il cantiere prevede il transito su una corsia in direzione di Livorno. Resterà attivo solo dal lunedì alle 12 al giovedì alle 14 e verrà sospeso dal 18 al 23 settembre, in concomitanza con il Salone Nautico di Genova”.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza Croce Rossa Sanremo

Tragedia sul lavoro nell’imperiese, la vittima è il 55enne Massimiliano Bona

Cronaca
mareggiata, onda, scogliera Bonassola

Maltempo Liguria, mareggiata in arrivo. Arpal: “Prestare attenzione”

Cronaca
cinghiali

Genova, cinghiali avvistati per strada tra Albaro e San Martino

Cronaca
Treno Rock Pop

Treni, terminati i lavori estivi sulla linea: riprende la regolare circolazione

Cronaca