Autostrade, da lunedì nuovo cantiere in A12 tra Lavagna e Sestri Levante

Sestri Levante – Un nuovo cantiere sarà attivo a partire da lunedì primo settembre lungo l’Autostrada A12, nello specifico nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante. Il traffico viaggerà su un’unica corsia lungo la carreggiata che viaggia in direzione est.

“Sulla A12 Genova-Sestri Levante – scrive Autostrade – a partire da lunedì primo settembre nel tratto compreso tra Lavagna e Sestri Levante, in direzione Livorno, verrà installato un cantiere per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie.

La decisione è stata presa in accordo con Regione Liguria in considerazione dei diminuiti flussi di traffico previsti verso Livorno, per anticipare alcune attività del piano in corso su tutta la rete in concessione ad Autostrade per l’Italia. Il cantiere prevede il transito su una corsia in direzione di Livorno. Resterà attivo solo dal lunedì alle 12 al giovedì alle 14 e verrà sospeso dal 18 al 23 settembre, in concomitanza con il Salone Nautico di Genova”.

