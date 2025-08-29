La Spezia, appartamento a fuoco in via Napoli: indagini in corso

La Spezia – Proseguono le indagini e gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica e le cause dello scoppio dell’incendio avvenuto ieri sera in via Napoli, a La Spezia, intorno alle ore 20.

Il bilancio definitivo è di una donna lievemente intossicata, soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto, due famiglie evacuate e alcuni gatti e un cane morti nel rogo, mentre un altro cane sarebbe stato tratto in salvo.

Decine le persone che si sono riverse sulla strada nei concitati attimi dell’incendio. Alcuni avrebbero anche spintonato e aggredito i Vigili del Fuoco, ma anche queste situazioni sono in fase di accertamento da parte delle autorità. La causa sarebbe un presunto ritardo nei confronti, anche se da quanto emerso i pompieri sarebbero intervenuti tempestivamente.

I sopralluoghi e le indagini potrebbero fornire maggiore chiarezza.

