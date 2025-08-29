venerdì 29 Agosto 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeLa SpeziaCronacaMaltempo in Liguria, Vigili del Fuoco impegnati nella notte nel Levante
Notizie LiguriaGenovaCronacaLa SpeziaNotizie in evidenza

Maltempo in Liguria, Vigili del Fuoco impegnati nella notte nel Levante

Redazione Liguria
0

corso Perrone albero abbattuto vigili del fuocoLiguria – Nottata di duro lavoro per i vigili del fuoco, impegnati per numerose chiamate legate agli effetti del maltempo, specialmente nella zona del Tigullio e dello Spezzino. A causare i danni maggiori, però, non sono stati i temporali e la pioggia ma le forti raffiche di vento che ha superato i 100 km/h a La Spezia ed ha causato la caduta di alberi e di rami e il crollo di strutture e cartelloni.
Tra tra Chiavari e Rapallo decine di chiamate ai centralini dei vigili del fuoco per alberi caduti sulle strade o rami pericolanti e altrettanti gli interventi dei pompieri sul territorio.
Molte strade sono state rimesse in sicurezza e proseguono anche stamattina gli interventi minori e i controlli.
Interventi anche per tegole e persiane strappate dal vento.
Situazione analoga nello spezzino e intervento in supporto delle squadre in partenza da Genova.
Fortunatamente non si registrano feriti e i danni sono comunque contenuti.
Per le prossime ore Arpal prevede comunque instabilità e locali piovaschi.
Le previsioni Arpal:
Venerdì 29 agosto 2025 – Nelle prime ore della mattina ancora possibili residue piogge e temporali sul Levante; condizioni di variabilità con ampie schiarite a Ponente, alternate a deboli precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco in serata a Levante. Temperature minime in calo, massime stazionarie Umidità su valori alti. Venti: dai quadranti meridionali fino a forti dal pomeriggio con locali raffiche di burrasca sui capi esposti, moderati sulle zone interne con rinforzi sui crinali; in graduale attenuazione e progressiva rotazione a partire dalla sera. Mare: molto mosso dal mattino, agitato per onda corta di libeccio dal pomeriggio da Ponente in rapida estensione a tutte le coste.
Sabato 30 agosto 2025 – A Ponente cielo sereno o poco nuvoloso per tutto l’arco della giornata; sul Levante addensamenti compatti fino al pomeriggio con possibili precipitazioni, anche temporalesche, localmente di moderata intensità sullo spezzino; dalla sera schiarite anche ampie. Temperature minime in ulteriore calo, massime stazionarie in lieve aumento. Umidità su valori alti. Venti al mattino e alla sera deboli al più moderati settentrionali; al pomeriggio deboli meridionali su tutta la regione. Mareggiata sulle coste di centro-Levante ancora nella prima parte della giornata in scaduta dal pomeriggio.
(Foto di Archivio)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
meteo liguria venerdì 29 agosto 2025

Meteo Liguria, tempo instabile con piovaschi sul settore centro-orientale

Cronaca
Pioggia ombrello

Allerta Arancione senza temporali forti, per Arpal è scampato pericolo

Cronaca
carcere cella sbarre

Genova, droga e telefonini in un pacco postale diretto in carcere

Cronaca
polizia postale

Pedopornografia, l’uomo arrestato lavorava all’Istituto Italiano di Tecnologia

Cronaca