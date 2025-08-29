Maltempo Liguria, mareggiata in arrivo. Arpal: “Prestare attenzione”

Liguria – Dopo la fase di maltempo che ha portato piogge e intensi temporali soprattutto nel pomeriggio e nella serata di ieri, anche oggi la nostra regione sarà interessata da nuovi fenomeni.

“Oggi sulla Liguria – scrive Arpal – permangono condizioni di instabilità, favorevoli all’innesco di temporali localmente anche significativi, soprattutto al pomeriggio sul centro della regione, in estensione in serata sul levante. Rientrano nello scenario di bassa probabilità di temporali forti con fulmini e danni puntuali per isolate raffiche o colpi di vento su BCE.

I venti da Sud-Sudest saranno fino a forti su crinali del centro levante dal pomeriggio odierno e venti forti da Sud-Ovest su AC con raffiche sui capi esposti.

Il fenomeno meteo a cui prestare la maggiore attenzione nell’avviso meteo odierno riguarda il mare: dal pomeriggio è previsto l’aumento del moto ondoso a partire dalle coste di ponente che porterà mareggiata intensa di Libeccio su tutte le coste con periodo fino a 9 secondi e altezza media dell’onda di 4 metri. La mareggiata proseguirà anche nella giornata di domani sul levante e nel corso della giornata il mare dovrebbe essere in scaduta a partire dal ponente ma in un contesto di mare localmente agitato e molto mosso”.

In merito a quello che è l’ultimo bollettino, il Comune di Genova ha emesso l’entrata in vigore dell’ordinanza n.09/2017 che prevede:

– non sostare sui litorali, strade costiere, moli, pontili

– divieto di balneazione/uso imbarcazioni

– mettere in sicurezza ciò che può essere travolto o arrecare danno

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]