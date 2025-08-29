Raccolta per Gaza, superate le 200 tonnellate di generi alimentari

Genova – “Avviso Urgente! Non siamo più ricettivi”, con queste parole il Music For Peace e il Collettivo Autonomo dei Lavoratori Portuali che hanno organizzato (con la partecipazione di decine di associazioni e circoli) la raccolta di generi alimentari per la Striscia di Gaza hanno comunicato a tutti i cittadini di non portare più nulla presso i punti raccolta.

“Chi ha del materiale da scaricare potrà consegnarlo tra due settimane. Vi chiediamo di non portarci più nulla prima del periodo indicato. Al momento non chiamate il numero 0108572540, non riusciamo a rispondere alle telefonate. Non è una cattiveria: abbiamo già raggiunto 200 tonnellate e purtroppo non siamo in grado di ricevere altro materiale. Grazie a tutti per la collaborazione e la comprensione”.

Sono più di 200 le tonnellate di generi alimentari che sono state raccolte in appena quattro giorni, un numero altissimo che ha superato di addirittura cinque volte le 40 tonnellate, ossia l’obiettivo che si erano inizialmente posti gli organizzatori della raccolta. La risposta di solidarietà di Genova e di tutti i cittadini è stata straordinaria.

Sabato 30 agosto, alle ore 21,00, partirà dalla sede del Music For Peace una fiaccolata dalla che raggiungerà il Porto Antico dove saranno attraccate le barche in partenza con la Global Sumud Flotilla, letteralmente “la flottiglia della resilienza”.

Il convoglio di più imbarcazioni – sembra saranno addirittura 40 – navigherà verso le acque pattugliate – illegalmente – dall’esercito israeliano con l’appoggio di navi da guerra americane e cercherà di forzare pacificamente l’accerchiamento che impedisce agli aiuti umanitari di raggiungere la costa in palese violazione delle più elementari norme del diritto internazionale e in contrasto con le decisioni dell’Onu che rappresenta tutti i paesi del mondo.

