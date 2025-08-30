Genova, folle corsa su auto rubata a San Fruttuoso, caccia al responsabile

Genova – Ha sfrecciato per le strade di San Fruttuoso su un’auto rubata e si è schiantato contro le auto in sosta per poi fuggire a piedi. E’ caccia all’uomo dopo la folle corsa avvenuta nella notte e che ha provocato molti danni a diverse autovetture parcheggiate per strada.

Un uomo di bassa statura, longilineo, forse addirittura un ragazzino, ha infatti rubato una macchina di grossa colindrata e ha iniziato una folle corsa per le vie di San Fruttuoso per motivi da accertare.

Nella fuga ha urtato più volte contro auto in sosta, provocando diversi danni ed infine si è ribaltato su un lato in via Berghini.

Il ladro è riuscito ad uscire in modo autonomo dalla vettura ed a fuggire a piedi mentre i residenti della zona, svegliati dal gran rumore, chiamavano il 112 e scendevano in strada per assicurarsi delle condizioni della persona e delle vetture parcheggiate.

Quando si è compreso che l’auto era rubata è scattata la caccia all’uomo per cercare di assicurare alla giustizia il responsabile di tanti danni causati alle vetture in sosta.

L’episodio è avvenuto intorno alle 2 della notte appena trascorsa e sono in corso le ricerche delle forze dell’ordine che raccolgono anche le testimonianze delle persone che hanno visto l’auto sfrecciare per le strade e le riprese video delle telecamere della zona che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.

(Foto di Archivio)

