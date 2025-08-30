sabato 30 Agosto 2025
Genova, pensionato di 81 anni travolto a Quinto, è grave

Redazione Liguria
AmbulanzaGenova – Sono gravi le condizioni dell’uomo di 81 anni travolto questa mattina menre attraversava la strada in via Gianelli, nel quartiere di Quinto, nel levante genovese. Il pensionato è stato centrato da una vettura che procedeva verso Nervi e dopo aver colpito il cofano ed il parabrezza è stato sbalzato a terra in modo molto violento e che gli ha procurato gravi ferite.
L’incidente è avvenuto intorno alle 10,30 e il pensionato è stato subito soccorso da alcuni passanti che hanno assistito al terribile incidente ed hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto l’ambulanza della pubblica assistenza di Nervi e l’automedica del 118.
L’uomo è stato stabilizzato e poi trasferito con la massima urgenza, in codice rosso, il più grave, in ospedale.
I medici hanno riscontrato diverse ferite anche gravi e numerose fratture e la prognosi resta riservata.
In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidnete e delle eventuali responsabilità.  Non è chiaro al momento se la persona stesse attraversando sulle strisce o nelle vicinanze.
