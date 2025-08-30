Maltempo a Genova, interventi Aster per rami caduti per il vento

Genova – Ancora interventi di Aster per la rimozione di rami caduti a causa del vento. Le forti raffiche che hanno interessato la città, numerose sono state le segnalazioni relative a rami caduti sulle strade e sui marciapiedi.

Le squadre di Aster sono prontamente intervenute in diverse zone del territorio comunale per garantire la sicurezza di cittadini e automobilisti, procedendo alla rimozione dei rami e alla messa in sicurezza delle aree interessate.

Gli interventi si sono svolti in stretto coordinamento con la polizia locale e i vigili del fuoco, per ridurre al minimo i disagi e tutelare l’incolumità pubblica.