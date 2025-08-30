sabato 30 Agosto 2025
Sanremo, spento l’incendio boschivo a San Romolo

Incendio Prà, Cep GenovaSanremo (Imperia) – I vigili del fuoco hanno spento nella notte l’incendi boschivo scoppiato ieri pomeriggio nella zona di San Romolo. Squadre di pompieri e volontari anti incendio hanno lavorato tutta la notte per avere ragione delle fiamme e ora si concludono le operazioni di bonifica e le indagini per risalire alle cause del rogo. C’è infatti il sospetto che l’incendio, originato nella strada Senatore Ernesto Marsaglia, sia doloso.
Le segnalazioni tempestive al numero di emergenza 112 hanno fatto scattare l’allarme e i vigili del fuoco si sono precipitati in zona consentendo i primi interventi di spegnimento che sono proseguiti anche a causa del vento che riattivava il fuoco.
L’intervento decisivo dell’elicottero anti incendio ha agevolato le operazioni proseguite poi per tutta la notte.
Le squadre hanno domato le fiamme e poi, via via, bonificato l’area dagli ultimi focolai.
——————————————————————————————————
