A Genova l’auto sovraccarica e senza assicurazione virale sul web

Genova – Sarebbe stata segnalata all’imbarco del terminal traghetti genovese l’auto sovraccarica e prima dell’assicurazione obbligatoria diventata virale sui social per il suo “viaggio allucinante”. L’auto sarebbe partita da Reggio Calabria per percorrere oltre 1.100 km di autostrade per arrivare sino a Genova e qui imbarcarsi – probabilmente – per il nord Africa.

Un viaggio che non è passato inosservato, diventando quasi una leggenda metropolitana visto che le immagini che la ritraevano in autostrada come su strade molto meno frequentate (soste? una messa in scena?) sono centinaia.

A rendere virale l’avventura dell’auto il fatto che sia sovraccarica al limite del possibile e che, apparentemente, abbia percorso oltre 1.100 km in Italia senza essere stata fermata e multata. Un particolare che rende particolarmente grave la situazione se, davvero, si tratta di un viaggio reale e non di una goliardata di qualche buontempone che circola per brevi tratti e poi si nasconde.

Il dubbio c’è perché appare inverosimile (o particolarmente grave) che una vettura che non potrebbe marciare sulle strade, riesca a partire da Reggio Calabria per arrivare a Genova, con un viaggio di 1.184 km solo calcolando il tratto autostradale, senza essere intercettata dalle forze dell’ordine.

Un viaggio reso ancora più incredibile dal fatto che l’auto sarebbe priva di copertura assicurativa come segnalato a più riprese da chi ha postato le foto sui social lasciando leggibile la targa.