domenica 31 Agosto 2025
Meteo Liguria, nuvole in aumento, domani nuovo peggioramento

Redazione Liguria
0

meteo Liguria 31 agosto 2025Il mese di agosto si chiude con l’ingresso di correnti umide nei bassi strati che favoriranno un incremento della nuvolosità anche sulla Liguria mentre l’inizio della prossima settimana e del mese di settembre saranno condizionati da un centro di bassa pressione che, posizionato tra Irlanda del Nord e Scozia, veicolerà un nuovo impulso instabile verso l’Italia.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 31 agosto 2025:
dalle prime ore del mattino, nuvolosità in aumento sul settore centro-orientale, ancora ampi spazi di sereno a ponente.
In tale contesto, saranno possibili locali pioviggini o brevi piovaschi tra genovesato e spezzino.
Nel corso del pomeriggio, progressivo incremento della copertura nuvolosa, con piovaschi associati, su Alpi Liguri e versanti padani più occidentali.
Nubi irregolari sul resto della regione, ma con tendenza a schiarite.
Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica, possibili rinforzi fino a tesi o forti.
Mare mosso, in calo a poco mosso a ponente dal pomeriggio.
Temperature minime stazionarie o in leggero aumento, massime in lieve calo.
Sulla costa attese temperature minime tra +17°C/+21°C e massime tra +23°C/+27°C.
Nell’interno attese temperature tra +8°C/+16°C e massime tra +18°C/+24°C.

