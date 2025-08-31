Savona, tuffo con la mareggiata, salvato un 70enne

Savona – Ha deciso di tuffarsi in mare nonostante le condizioni meteo marine proibitive e in breve si è trovato in difficoltà. Davvero fortunato il 70enne salvato ieri dalla Capitaneria di Porto dopo le telefonate preoccupato di molte persone che hanno assistito alla scena.

Un gommone della Guardia Costiera ha raggiunto velocemente il tratto di mare davanti il piazzale “Eroi dei due mondi” ed hanno prestato soccorso all’uomo che, dopo essersi tuffato ed aver nuotato verso il largo, non riusciva più a tornare a riva per la forza delle onde e della risacca.

Avvistato il malcapitato, i militari a bordo del gommone – sotto il coordinamento della

Sala Operativa della Capitaneria – hanno recuperato il pensionato intorpidito dal freddo ed

ormai giunto all’estremo delle forze e lo hanno issato a bordo del gommone per poi trasferirlo al porto di Savona dove era già in attesa un’ambulanza del 118 che lo ha trasferito in ospedale con un principio di ipotermia e uno stato di forte agitazione.

La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona, ancora una volta, richiama

l’attenzione di tutti nel valutare attentamente le condizioni meteo marine in atto

nonché prestare la massima attenzione all’evoluzione delle stesse, cercando di

evitare di sottostimare situazioni di potenziale rischio e pericolo che potrebbero

comportare situazioni di estremo pericolo.

Eventuali situazioni di emergenza in mare dovranno comunque essere segnalate al

numero blu 1530, attivo 24 ore su 24.