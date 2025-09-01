Autostrade, veicolo in avaria e incidente: traffico in tilt in A10

Varazze (Savona) – Inizio di settimana complicato lungo le Autostrade della Liguria, in particolar modo lungo l’A10, dove a partire dalle prime ore della mattinata si stanno registrando lunghe code in direzione del capoluogo.

La situazione più complicata si registra nel tratto tra Varazze e il bivio con l’A26 e prosegue in realtà anche fino al casello di Genova Pra’ a causa di una doppia problematica: la prima riguarda la presenza di un veicolo in avaria, la seconda un incidente che si è verificato pochi chilometri più in là.

In totale, sono 7 i chilometri di coda che si sono formati nel tratto interessato con decine di automobilisti e trasportatori che sono rimasti a lungo bloccati e che hanno visto notevolmente aumentare i loro tempi di percorrenza. Al momento la situazione non è ancora rientrata sotto controllo.

