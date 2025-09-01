Gaza, gli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno trattati da Israele come terroristi

Genova – Il Ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha presentato un piano al governo israeliano per contrastare la Global Sumud Flotilla.

Secondo quanto emerso, tutti gli attivisti arrestati saranno trattenuti in detenzione prolungata nelle prigioni di Damion e Ketziot e saranno negati a loro, quindi, tutti i privilegi speciali come radio, tv e cibo specifico. Inoltre, tutte le navi fermate saranno conquistate e riutilizzate per le forze israeliane.

La spedizione è partita nella giornata di ieri, domenica 31 agosto, dai porti di Barcellona e Genova. Dopo la raccolta di generi alimentari organizzata da Music For Peace e dal Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali sono state raccolte 250 tonnellate di cibo, quasi sei volte tanto quanto inizialmente previsto. La partenza è stata accompagnata da una lunga fiaccolata organizzata sabato sera e che ha visto la partecipazione di 50mila persone.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]