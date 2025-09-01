lunedì 1 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGaza, gli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno trattati da Israele come...
ItaliaCronacaNotizie LiguriaGenova

Gaza, gli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno trattati da Israele come terroristi

Redazione Liguria
0

Global sumud flotillaGenova – Il Ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha presentato un piano al governo israeliano per contrastare la Global Sumud Flotilla.
Secondo quanto emerso, tutti gli attivisti arrestati saranno trattenuti in detenzione prolungata nelle prigioni di Damion e Ketziot e saranno negati a loro, quindi, tutti i privilegi speciali come radio, tv e cibo specifico. Inoltre, tutte le navi fermate saranno conquistate e riutilizzate per le forze israeliane.
La spedizione è partita nella giornata di ieri, domenica 31 agosto, dai porti di Barcellona e Genova. Dopo la raccolta di generi alimentari organizzata da Music For Peace e dal Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali sono state raccolte 250 tonnellate di cibo, quasi sei volte tanto quanto inizialmente previsto. La partenza è stata accompagnata da una lunga fiaccolata organizzata sabato sera e che ha visto la partecipazione di 50mila persone.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
coda autostrada A10

Autostrade, veicolo in avaria e incidente: traffico in tilt in A10

Cronaca
Polizia notte auto

Genova, tragedia a San Fruttuoso: donna cade dalle scale e muore

Cronaca
ambulanza soccorsi

Sestri Levante, grave incidente nella notte: un motociclista in codice rosso

Cronaca
cocaina involucro panetto

Ventimiglia, nascondeva 4 kg di cocaina nell’armadio, arrestato

Cronaca